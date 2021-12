Rządowy think tank: To nie drogie surowce są powodem inflacji. To koszty pracy

Jak to interpretować? Skoro wzrost cen to reakcja na coraz wyższe płace, to mamy do czynienia z modelowym przykładem nakręcania się spirali płacowo-cenowej. Czyli dość niebezpiecznego zjawiska, którego efektem jest szybki wzrost inflacji.