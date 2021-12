Chiny skarżą się na satelity Starlink do ONZ: chińska stacja kosmiczna miałaby

już z nimi dwie kolizje. To nie żart. Chiny wystosowały oficjalną skargę do Biura ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA). W dokumencie możemy przeczytać, że z przyczyn bezpieczeństwa Chińska Stacja Kosmiczna zastosowała prewencyjne manewry w celu uniknięcia kolizji z satelitami Starlink.