Rekord pandemii we Włoszech. Nigdy nie było tylu zakażeń

Ponad 78 tys. nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano we wtorek we Włoszech; to nowy rekord od początku pandemii. Znacząco wzrosła dzienna liczba zgonów - zmarły 202 osoby z COVID-19. Wykonano też rekordową liczbę ponad miliona testów w...