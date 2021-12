Putin przyznaje, że Rosja ma gaz, ale prześle go za zgodę na Nord Stream 2.

Prezydent Rosji Władimir Putin przyznaje, że Rosja ma gaz dla Europy, ale chce go przesłać za pomocą Nord Stream 2, który nie może póki co rozpocząć dostaw. Putin zapowiedział 29 grudnia, że Nord Stream 2 jest gotowy do pracy, bo druga nitka...