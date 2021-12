"GW": Pegasusa kupiono z funduszu dla ofiar przestępstw. Wiceminister...

Resort finansów dwa razy odmówił wszczęcia postępowania ws. zakupu systemu Pegasus z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości - informuje 'Gazeta Wyborcza'. - To bezprawie w czystej postaci. Zabrano środki ofiarom przestępstw, by mieć narzędzie do inwigilacji przeciwników władzy - powiedział...