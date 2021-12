Ekspert: Mówienie, że na inflację wpływają tylko ceny gazu, prądu jest kłamstwem

- Cały czas słyszymy, że inflacja przyszła do Polski zza granicy. Tyle tylko, że w Polsce wzrosła jeszcze zanim wybuchła pandemia - mówi w rozmowie z Gazeta.pl dr Sławomir Dudek. - Być może nawet rząd chce, by inflacja urosła do jakiegoś absurdalnego poziomu, by zrzucić ją na wroga - na...