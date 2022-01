ZLECENIE USINIECIA DZIKIEGO LOKATORA W SKRÓCIE (Dla tych co nie mają czasu czytać): – w moim mieszkaniu przebywa dziki lokator, bez meldunku, bez umowy, bez prawa do mieszkania – dewastuje mieszkanie, nie chce go opuścić, płacę za nich rachunki,- - nie mogę sprzedać mieszkania, nie mogę go...