Faceci to zło wcielone, z daleka i kijem nie ruszaj

Dlaczego kobiety nie mogą sobie znaleźć normalnego faceta, odcinek 1703. Krótka historia: od jakiegoś czasu próbuje znaleźć w sieci bratnią duszę (tak wiem, romantyczne pitu-pitu) bo za oknem świrus i tak dalej. Pytanie do Was kobiety: co jest z Wami nie tak?? Co druga rozmowa zaczyna się w taki...