Wiemy jak zachował się pierwszy znany płód w mumii, która miała być kapłanem...

Płód znajdujący się w zmumifikowanej Egipcjance sprzed ponad 2 tysięcy lat przetrwał do naszych czasów za sprawą bardzo nietypowego procesu rozkładu.Był on podobny do tego znanego z odkrywanych pradziejowych ciał w bagnach -uważa zespół polskich badaczy. Początkowo ta mumia miała należeć do kapłana!