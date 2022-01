"Ulga dla klasy średniej" - Polski Ład liczy PPK jako przychód pracownika

Można miesięcznie mieć 5650 zł brutto pensji i nie móc odliczać ulgi dla klasy średniej. A można przy tych samych zarobkach uzyskać prawo do niej. Jak to możliwe? Wszystkie składki do PPK, które wpłaca pracodawca, są traktowane jak przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu.