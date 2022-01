Chińskie sztuczne słońce ustanowiło nowy rekord

Naukowcom w pierwszej połowie 2021 roku udało się utrzymać temperaturę plazmy w wysokości 120 milionów st. C przez 101 sekund we wspomnianym tokamaku. Reaktor ten ustanowił wtedy rekord, który w czwartek pobił. Temperatura plazmy bliska 70 milionów st. C była utrzymywana w reaktorze przez 1056 sek