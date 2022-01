Londyn - co zobaczyć w tej ogromnej tętniącej życiem metropolii

Londyn to ogromna, tętniąca życiem metropolia. Nie trudno się tutaj pogubić, szczególnie wiedząc, ile jest tutaj do zobaczenia i jak duże są odległości. Pomimo, że Londyn zimą może nie być atrakcyjny to okazuje się, że zima może być przyjemniejsza niż w Polsce. Co zatem zobaczyć w weekend w Londynie