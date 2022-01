Hołownia do rządu: oddajcie 50 mld na zatrzymanie szalejących cen gazu!

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, od 2015 r. rząd polski uzyskał z tytułu handlu emisjami 50 mld zł. W samym 2021 to 25 mld zł. To pieniądze, które nie powinny być rozwalane na nikomu niepotrzebny Polski Instytut Rodziny i Demografii, ale na zatrzymanie cen gazu i rosnącej przez to inflacji.