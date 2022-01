Pegasus. Przywykliśmy do tego w warunkach dyktatur, ale w demokracji?

Z historii Polski wiemy, że życie osobiste obywateli bywało w poprzedniej epoce obiektem szczególnej inwazji ze strony państwa. I że używano różnych środków po to, by szkodzić obywatelom. Przywykliśmy do tego w warunkach dyktatur, ale w demokracji?