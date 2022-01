Glapiński: jest w pytę, a komu się nie podoba polityka NBP ten antypolak

Prezes NBP stwierdził, że jego zadaniem nie jest walka z inflacją, stopy procentowe podniósł w najlepszym możliwym momencie i cały świat go chwali. Jak się w czymś pomylił to nie można mówić, że "Glapiński się nie zna", a krytykowanie NBP jest antypolskie. No dziwne że jeszcze Nobla nie dostał.