Mandaty biją po kieszeni! 1400zł dla kierowcy karetki za rysę na zderzaku

W środę, 5 stycznia chwilę po godzinie 10.00 na ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej doszło do drobnej kolizji. Samochód osobowy marki Opel Astra spotkał się z karetką Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Była to drobna stłuczka. Doszło zaledwie do zarysowania powłoki lakierniczej na zderzaku....