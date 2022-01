Nie żyje pacjentka "podrzucona" do poznańskiego szpitala z innej lecznicy.

Do szpitala miejskiego im. Strusia w Poznaniu trafia pacjentka z innego szpitala, MSWiA. Lekarze są zdziwieni, z dokumentacji medycznej nie wynika co jej dolega i dlaczego do nich trafiła. Rozpoczynają więc cała diagnostykę jeszcze raz, decydują się na pilną operację. Kobieta umiera w ciągu doby.