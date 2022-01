Grecja: Mieszkańcy wyspy próbują powstrzymać rząd od budowy centrum migracyjnego

Mieszkańcy Chios skutecznie uniemożliwili statkowi towarowemu dostarczenie sprzętu do budowy nowego centrum migracyjnego. Miejscowi i urzędnicy zebrali się w wielu portach na wyspie, aby odpędzić statek o nazwie„Pelagitis”,gdy próbował on dokować i rozładowywać ciężkie maszyny i materiały do budowy.