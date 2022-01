Ameryka w pułapce studenckiego długu

Dramatyczna historia długu studenckiego w USA. Łatwy dostęp do pożyczek pozwolił uczelniom podnieść czesne do niespotykanego poziomu. Studia na prywatnym koledżu to koszt 200 tys. USD, a na państwowym 300 tys. Lobbyści delegowani przez uczelnie stanowią trzecią najliczniejszą grupę w Waszyngtonie.