Jakie są według Kaczyńskiego normalne zarobki? Zobaczmy, ile on sam zarabia.

Jarosław Kaczyński mówi, że na Polskim Wale nie stracą zarabiający normalnie. Przyjrzyjmy się temu ile on zarabia: ponad 26 400 zł brutto (razem z emeryturą 7k) plus 3 000 niepodlegające opodatkowaniu. Osoba na minimalnej musi na to pracować prawie 10 miesięcy.