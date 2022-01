Włamał się do paczkomatu po laptopa, którego wcześniej kupił

26-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego włamał się do Paczkomatu, żeby zabrać laptopa, którego wcześniej kupił w sklepie internetowym. Sprawca usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia.