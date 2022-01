Posłanka PO Klaudia Jachira zamierza podać do sądu wykopka!

Jachira udzieliła wywiadu wykopkowi, który przedstawił się jako pracownik BBC. Gdy wyszło na jaw, że był to jedynie żart, posłanka KO odniosła się do sprawy na Facebooku. Poinformowała, że konsultuje z prawnikiem, czy pociągnąć twórcę żartu do odpowiedzialności prawnej za podszywanie się!