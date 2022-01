Zemsta programisty Open Source. Psuje swój kod i skłania do refleksji

Autor bardzo popularnych bibliotek Open Source intencjonalnie wprowadził do nich poważny błąd i opublikował. Problem dotknął setek tysięcy zależnych projektów, a my zastanawiamy się, czy to tylko kolejna ciekawa historia, czy lampka ostrzegawcza dla branży?