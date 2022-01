Jarek wyrzucił Olę z czwartego piętra. Sąd: Nie chciał zabić

Jarek chwycił Olę za biodra i wyrzucił przez okno z czwartego piętra. Ona do końca życia będzie jeździć na wózku, on dostał pięć lat i w przyszłym roku wyjdzie z więzienia. Ola, drobna blondynka, pochodzi ze wsi, z biednej rodziny. Skończyła kurs fryzjerski. Jarka poznała w busie jadącym do Lublin