Obowiązkowe szczepienia w Austrii od lutego. Kanclerz podtrzymuje decyzje

Kanclerz federalny Karl Nehammer (OeVP) podtrzymuje wcześniejsze decyzje, dotyczące wejścia w życie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 od 1 lutego. "Z mojego punktu widzenia nie ma wątpliwości co do konieczności wprowadzenia obowiązkowych szczepień" - oświadczył we wtorek Nehammer.