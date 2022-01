MOL przejmie 80 proc. stacji Lotos, a Saudi Aramco udziały w rafinerii

Węgierski MOL kupi za ok. 610 mln dolarów plus część zmienną spółkę zależną Grupy Lotos z 417 stacjami paliwowymi w kraju, Saudi Aramco - udziały w spółce rafineryjnej Lotos Asfalt za ok. 1,15 mld zł, a Unimot - bazy paliw Grupy Lotos.