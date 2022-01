Mamy tąpnięcie na rynku mieszkań. A wszystko przez szybujący WIBOR

Polacy się wystraszyli rosnących stóp procentowych i przestają kupować mieszkania. W czwartym kwartale kupili ich o 14 proc. mniej niż trzy miesiące wcześniej. To dużo? To anomalia, bo od dekady to właśnie na koniec roku sprzedaż skakała w górę i to mocno Co to znaczy? Coś pękło.