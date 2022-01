Poseł PO pijany? Budka natychmiast go wyprowadził z sali (video)

Na posiedzeniu Sejmu chwiejnym krokiem do Borysa Budki zmierza poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Budka gdy go zobaczył natychmiast wyprowadził go z sali plenarnej ciągle podtrzymując żeby nie upadł. Inni posłowie domagali się sprawdzenia alkomatem posła, który miał problemy z równowagą.