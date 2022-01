W ubiegłym roku Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 za 25 mld zł i ...

rozdała te pieniądze na zasiłki. Dzięki temu polskie elektrownie muszą kupować prawa do emisji na wolnym rynku, a my płacimy za to w rekordowych cenach prądu. Zarządzanie wedlug PiS takie piękne.