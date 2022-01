Polska nie przekonała KE ws. Izby Dyscyplinarnej. Wkrótce wezwanie do zapłaty

W ciągu kilku dni Polska dostanie pierwsze wezwanie Komisji Europejskiej do zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną. Suma do zapłaty to już 71 mln euro dziennych kar. "Nic nie zostało zrobione, żeby wypełnić orzeczenie TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej".