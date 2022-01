Wieś murem za PiS. "Oby co do garnka włożyć. Żadne Pegasusy nas nie interesują"

"Nie jest wesoło, ale my jesteśmy za PiS, to nie rząd ceny podnosi" - tak mieszkańcy wsi odpowiadali na pytania. "Pegasus? Ja nie rozumiem, co to ten Pegasus..." - odpowiedział emeryt, zapytany o aferę podsłuchową. "Oby było co do garnka włożyć, to nas żadne Pegasusy nie interesują".