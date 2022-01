Fakt: jak rosną raty kredytu?

Drożyzna podwójnie uderza w portfele Polaków z kredytami mieszkaniowymi – nie dość, że płacą coraz wyższe rachunki za prąd i gaz, to jeszcze rosną im raty. We wrześniu osoba mająca kredyt na 25 lat na 300 tys. zł płaciła ok. 1400 zł raty. Po podwyżkach stóp proc. musi teraz płacić o 500 zł więcej!