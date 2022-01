Wyciek danych z wojska to katastrofa dla bezpieczeństwa Polski | dr L. Sykulski

Gigantyczny wyciek danych z wojska i kompromitacja polskich służb. Niektóre z ujawnionych informacji są niezwykle cenne i trafiły już do obcych wywiadów. Co to oznacza dla Państwa Polskiego? O tym rozmawiałem z dr Leszkiem Sykulskim. ➡ Podoba Ci się to co robię? Wesprzyj mnie na...