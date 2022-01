Kanada: Nieszczepiony ojciec traci prawo do widzenia z dzieckiem

Sąd rodzinny pozbawił na miesiąc ojca 12-letniego syna prawa do jego widywania ponieważ nie jest zaszczepiony. Sąd uzasadnił to 'najlepszym interesem' dziecka, a ojciec będzie mógł go ponownie zobaczyć bez przeszkód jeśli się zaszczepi...