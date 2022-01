Burmistrz wszedł w garniturze do rzeki, by nagłośnić pilną zbiórkę dla małej Mai

2-letnia Maja ma poważną wadę serca. Lekarze w Polsce są bezradni, a operacja w USA kosztuje 2 mln zł. Co ważne, medycy dali dziewczynce czas jedynie do lutego. W zbiórkę mocno zaangażował się miejscowy burmistrz, który wszedł do lodowatej rzeki w garniturze. Wszystko po to, aby nagłośnić sprawę.