Polacy latają do Argentyny po tańszy lek, bo wciąż nie ma refundacji

Stosowany do walki z mukowiscydozą lek Kaftrio wciąż nie jest refundowany w Polsce. Koszt rocznej terapii to około milion złotych. Rodzice latają po tańszy zamiennik do Argentyny. - Gdyby trzeba było, to na piechotę bym poszła - przyznaje w rozmowie Monika Bryczkowska.