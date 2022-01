Z "Polskim Ładem" PiS przedsiębiorcy mogą tylko drastycznie podnosić ceny.

MF wpadło na pomysł: Mały sklepik mający towaru za 200 tys. na koniec 2021 roku jak go sprzeda nawet z zerowym zyskiem zapłaci 18000 składki zdrowotnej.Dla "geniuszy" z MF to co Pani Krysia z osiedlowego sklepiku ma na koniec roku w Nowym Roku stanie się w cudowny sposób jej zyskiem.