Praslin (Seszele) - najpiękniejsze plaże i rezerwaty

Praslin to druga co do wielkości wyspa na Seszelach. Znajdują się tam piękne plaże np. Anse Lazio, czy Anse Georgette. Niesamowity jest również rezerwat Vallee de Mai, który wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na Praslin można spotkać największy kokos świata Coco de Mer.