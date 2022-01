Lekarze alarmują: rekordy zgonów w Polsce to m.in. efekt zaniechania

Rekordy zgonów w Polsce to m.in. efekt zaniechania leczenia chorób przewlekłych - wskazują lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. To USK prowadzi wrocławski szpital tymczasowy. Jak wskazują medycy na tutejszy SOR trafiają osoby z problemami kardiologicznymi i...