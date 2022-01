Była żona wywiozła ich syna. Odnalazł się w domu dziecka w Hiszpanii

37-letni Łukasz Sadowski z Gdyni na trzy lat stracił kontakt z synem. Jego była żona wywiozła dziecko do Hiszpanii i słuch po nich zaginął. Jasia odnalazła policja w hiszpańskim ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Jak się tam znalazł i co go wcześniej spotkało – nie wiadomo.