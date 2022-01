W Ministerstwie Finansów wiedzieli, że CBA kupiło Pegasusa. Wiceminister...

Centralne Biuro Antykorupcyjne dostało z Ministerstwa Sprawiedliwości przelew na 25 mln złotych, które pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości. Pieniądze te posłużyły do kupna Pegasusa, czyli systemu do inwigilacji, i zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem - dowodził we wtorek były...