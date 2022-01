MSZ Kanady: Ukraina powinna mieć możliwość dołączenia do NATO

Kanada bardzo poważnie podchodzi do zagrożenia, jakim dla Ukrainy są rosyjskie wojska u jej granic i jednocześnie wspiera ukraińskie aspiracje, by dołączyć do NATO - oświadczyła minister spraw zagranicznych Kanady, Mélanie Joly.