"NIK to nie prezes TK, która zaprasza na obiad".

Marian Banaś zapowiedział, że NIK wezwie Jarosława Kaczyńskiego ws. Pegasusa. - Prezes NIK ma prawo takie wezwania wysłać, a prezes Jarosław Kaczyński ma obowiązek się stawić. Jeśli Jarosław Kaczyński nie stawi się w NIK, to prezes NIK może złożyć zawiadomienie do prokuratury. To jest przestępstwo.