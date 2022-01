Pacjent podał do sądu 12 lekarzy. "Zamiast teleporady, odpłatna wizyta domowa"

Przedsiębiorca z Trzebowniska koło Rzeszowa podał do sądu wszystkich 12 lekarzy z miejscowej przychodni, po tym jak skreślili go z listy pacjentów. Mężczyzna domagał się osobistej konsultacji lekarskiej, ale do wyboru miał teleporadę lub... odpłatną wizytę domową.