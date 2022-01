Praojciec czołgów – Renault FT

Dzisiejsze czołgi to wypełnione elektroniką potężne maszyny zdolne do rażenia odległych celów. Ich protoplastą był Renault FT – mały czołg Wielkiej Wojny zrodzony z potrzeby i oszczędności. Ustępował wielkością konkurencji, ale to on wyznaczył drogę rozwoju broni pancernej na następne sto lat.