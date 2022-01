Biden: Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, zwiększymy liczbę żołnierzy w Polsce

Zwiększymy liczbę żołnierzy w Polsce i Rumunii, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej. Dodał, że zrobi to, bo USA mają "święty obowiązek", by bronić te kraje. Przyznał również, że nie ma jednomyślności wewnątrz NATO co do...