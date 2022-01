Tusk: Dlaczego Polska sprzedawała tyle uprawnień do emisji CO2?

Trzeba spytać premiera Mateusza Morawieckiego, dlaczego zgodził się na pakiet Fit for 55; to ambitny pakiet, ale pytanie brzmi: dlaczego Polska sprzedawała tyle uprawnień do emisji CO2, a środki te nie zostały zainwestowane w przekształcenia energetyczne - powiedział szef PO Donald Tusk.