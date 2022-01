Tak Amerykanie zabili 7 niewinnych dzieci. Odtajniono wstrząsające nagranie

"The New York Times" dotarł do nagrań, na których widać atak drona na niewinnych cywili w stolicy Afganistanu 29 sierpnia 2021 roku. Na chwilę przed atakiem 11-letnie dziecko podbiegło do swojego ojca i wsiadło do jego auta. Wtedy Amerykanie odpalili pocisk Hellfire. Zginęło 10 osób, w...