Jakóbik: Skoro kontrakt jamalski z Gazpromem jest taki dobry,to o co z tym gazem

– Skoro kontrakt jamalski z Gazpromem jest taki wspaniały, to o cóż nam Polakom od kilkudziesięciu lat chodzi? Wystarczy zajrzeć do dokumentów, które być może po raz pierwszy widzą światło dzienne – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Warto zajrzeć do umowy Trudno...