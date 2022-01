Akcje Netflixa spadają o 20% przed otwarciem sesji!

Netflix po ogłoszeniu planowanego spadku liczby nowych subskrybentów w 2022 stracił na wycenie swoich akcji, które spadły z ok. $508 do $402 na pre-market. Co ciekawe, za powód podają spadek subskrybentów, a nie to, że spadek ten jest spowodowany głupią polityką firmy. Get woke, go broke.